Sotsiaalala töötajate ametiühingu juhatuse liikme Deiw Rahumäe sõnul on nende kõrva jõudnud konkreetsed juhtumid seoses kaameratega. «Pealik jälgib tegevusjuhendaja tegevust ja kirjutab talle näiteks, et miks sa seisad seal, käed puusas, miks sa ei tegele klientidega. Või et istuda, käed rinnal risti, on agressiivne poos.»