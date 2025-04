Tehakse ka aerolaserskaneerimist, mille laserpunktide tihedus on tänu uutele seadmetele kahekordne.

Aeromõõdistuste eel paigaldatakse markeeringud. Need on 60 × 60 cm suurused valged kileruudud, millel silt «Aeropildistuse maamärk». Markeeringuid kasutatakse aerofotode sidumiseks maapinna koordinaatidega. Maa- ja ruumiamet palub neid mitte liigutada ega rikkuda – need eemaldatakse pärast mõõdistushooaja lõppu. Selle aasta ortofotod jõuavad maa- ja ruumiameti geoportaali alates sügisest.