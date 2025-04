Tiit Loim: looduse parandamatu julmus

Hiljutine juhtum Rõuge vallas, millest meie paberlehe tänane lugu räägib, mõjub oma detailidega eriti südantlõhestavalt. Kolme Sõsara restorani pidav Kerti Vissel läks vanaisa talus metsaservale vahtramahla võtma, kaasas sõbralik koer Newton. Jahikoerana hakkas Newton taga ajama metsas pikutanud jänest. Lähedal luusis aga hunt, kes murdis maha hoopis koera. Kahjuks kuuleb sarnaseid lugusid paljudest paikadest.

Pärast sellist juhtumit pole midagi imestada Visseli öeldu üle, et tekib viha nii murdja enda kui ka seaduste ja riigi vastu. Loodetavasti leitakse küttimismahtudes siiski peagi mõistlik tasakaal.

Olen nüüd isegi sunnitud maakodus kaaluma nii-öelda vanglaaia ehitust, et pidev ärevus lemmikloomade heaolu pärast elu liigselt segama ei hakkaks.

On natuke veider tõdeda, et elame küll 21. sajandil, aga õues peab olema päise päeva ajalgi ettevaatlik ning jälgima, et hunt õuelt koera minema ei viiks, nagu näiteks hiljuti Võrumaal juhtus. Ka minu emal läks hiljuti kaduma kass ja kuigi ei tea, mis põhjusel, on tõenäoline, et süüdlane on mõni metsloom. Olgu põhjus aga ükskõik mis või kes – lein on ikkagi paratamatu taak, mida loomaomanikul sellisel juhul kanda tuleb.

Sellised juhtumid on tugev meeldetuletus, et inimesed on kogu oma arengust hoolimata looduse meelevallas. Tegelikult on hullumeelne, et loomad üleüldse üksteist söövad, kuid oleme sunnitud seda loomulikuks pidama.

Mingit füüsikaseadust, mis ütleb, et just karnivoorlus ehk lihasöömine on vajalik, teadaolevalt ei eksisteeri. Aga ometi ei saa koer sinna midagi parata, et tal on tung jänest taga ajada, ega saa huntki teisiti, kui peab kedagi sööma. Kui ohvriks hakkavad langema koduloomad, ei olegi inimesel paremat lahendust, kui võtta püss ja võsavillem maha lasta.

Elame vägivaldses maailmas ja osa sellest vägivallast jääb alles isegi siis, kui inimkond nii kaugele areneb, et omavahel arusaamatutel põhjustel ei taple. Kui see seisund kunagi üldse saabuma peaks... Mind on see asjaolu häirinud ammu, aga realistlikku lahendust siin mõistagi pole. Saab vaid teha seda, mis meie võimuses.