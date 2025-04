Silver Sillak: Eestis on puudu 40 protsenti vajaminevast elektrist

Eesti inimeste ja ettevõtete aastane elektritarbimine on kokku 8,2 TWh, samal ajal suudame ise elektrit toota vaid 4,9 TWh jagu. See tähendab, et toodame vaid 60 protsenti Eestis vajaminevast elektrist ning ülejäänud 40 protsenti peame importima naaberriikidest. Nii suur elektri defitsiit ja sõltuvus teistest riikidest on tõsine mure.