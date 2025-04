Politsei sai liiklustalgute üleskutse käigus kolme maakonna peale pea kakssada teadet paikadest, kus inimeste sõnul on probleeme piirkiirusest kinnipidamisega. Teadetest 67 tulid Võru-, 64 Valga- ja 65 Põlvamaalt, neid oli kokku rohkem kui eelmisel aastal.

«Mõned märkimised kattusid, kuid see näitabki meile, et selles kohas on mitme inimese arvates probleeme liikluskäitumisega,» ütles Lõuna prefektuuri Kagu patrulltalituse juht Madis Soekarusk.