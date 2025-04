Kaitseväe Nursipalu harjutusalast autoliikluse möödajuhtimiseks mullu kevadel valminud uue Sõmerpalu–Juba tee kate on talve järel auke täis pikitud nagu lasketiiru märklaud. Kohati on bituumenkate rasketehnika rataste all läbi vajunud enne, kui metsamaterjali vedajad uue sõidukoridori avastanud on.