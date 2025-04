Garri Raagmaa: kuidas Eestimaa kagunurgas elujärge parandada?

Võib lõputult parandada teid, kiirendada internetti, remontida kooli- ja kultuurimaju. Kuid see on sama kui pesta hommikul ja õhtul hambaid – igapäevane hügieen. Paljude inimeste esmane mure on aga pigem see, et Lõuna-Eestis pole tööd või ei vääri pakutav palk selle tegemist. Et 30 aastaga kadus põllumajanduses 90 protsenti töökohti, siis tuleb neid asendada uute ja tasuvamatega – arendada ettevõtlust. Ent kes ja kuidas peab seda tegema?