Arved Breidaks: mis on järgmine Võrumaa Nokia?

Teate ju küll seda Lennart Meri kunagist kuulsat teemapüstitust, et mis võiks olla see Eesti arengumootor, edu-, au- ja uhkuseasi, nagu soomlastel oli eelmise sajandi lõpul nende Nokia. Ja kuigi sellest Eesti Nokia otsingust midagi konkreetset välja ei tulnudki, surub muutlik aeg meile seda küsimust ikka ja jälle huulile.