«Need pildid on nunnud. Kui lastele satuvad kätte spreivärvid, siis nad ei mõtle, et võtan paberi või lõuendi. Lapsed lähevad hoopis sobilikku seina otsima. Sellised asjad on ühiskonna peegeldus ja kui keegi on spreivärviga kirjutanud kuhugi koleda sõna, tekib küsimus, miks ta nii tegi. Kui aga meil on majadele joonistatud kassid, siis järelikult on Valga hea linn ja siin on tore elada,» sõnas Elina Teder.