«Ajaliselt ilmselt kuni 2027 kevad, aga väga lühikese etteteatamise võimalusega,» lisas toona just ministrikandidaadiks kinnitatud mees.

Korter õnnestus Leisil leida kiiresti. Tõsi, sauna seal küll ei ole. «Aga eks see oligi muigega mõeldud,» kinnitas mees Lõuna-Eesti Postimehele. See-eest on tema elamine Suur-Ameerika tänaval nii-öelda superministeeriumis asuvast kontorist jalutuskäigu kaugusel ja ministri sõnul hoiab see hoiab kõvasti aega kokku.