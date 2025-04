Vanaproua sõitis taksoga Lätti kelmidele raha viima

Töönädala esimesel päeval sai üks Tartu taksojuht tellimuse linnas ühte magalarajooni, kust tuli eakas naine sõidutada Lätti. Taksojuht võttis naise peale ja asus teele. Samal ajal aga rullus ülikoolilinnas lahti ärev kassi-hiire mäng ajaga võidu joostes.

Ajal, mil vanaproua rahaga naaberriigi suunas liikus, andis tema lähedane teada, et eakas naine oli saanud samal päeval telefonikõne kelmidelt jutuga, et tema tütar sattus õnnetusse, vajab operatsiooni ja selle eest tasumiseks on vaja vanaproualt kiiresti sularaha.

Kui esiti võis arvata, et naine on läinud Tartusse kohaliku haigla juurde raha viima, sai see kahtlus kiirelt välistatud. Rahaga kadunud naist otsisid nii tema lapselaps kui ka politsei.

Ühel hetkel õnnestus lähedasel telefonitsi vanaprouaga kontakti saada. Selgus, et vanaproua oligi juba jõudnud selle aja jooksul Lätti ning Riiani oli veel 12 kilomeetrit. Politsei ja lähedase sekkumisel adus ka taksojuht, et tema autos sõitev naine on ilmselt sattunud kelmide küüsi, mispeale keeras juht autonina ümber ja sõitis vanaprouaga tagasi Tartusse.

Tagasiteel pommitasid kelmid nii taksojuhti kui ka vanaprouat telefonikõnedega, kuid kumbki enam nendele ei vastanud. Vanaproua jõudis koos säästudega turvaliselt veidi enne südaööd tagasi oma koju.

Sedapuhku õnnestus koostöös tragi taksojuhi ja väga püüdliku lapselapsega ära hoida suure kahjuga kelmusjuhtum. Vanaprouale sai tagasi antud südamerahu, et tema tütrega ei ole mitte midagi juhtunud ning päästetud said ka tema säästud.