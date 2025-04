Värska kandis nähti märtsi lõpus kärntõves karu liikumas. Kui palju piirivalvureid metslooma võimaliku rünnaku vastu koolitatakse?

Me tõesti näeme palju loomi. Selles mõttes on see elukutse huvitav. Alates jäämineku ajal merikotkastest kuskil jäälahvanduse peal või tuleb metsas ilves, karu või põder kaamerasse. See alati tõstab emotsiooni. Eraldi koolitusi meil selles osas ei ole, aga vanema generatsiooni piirivalvurid on ise jahimehed ning teadmine ja oskus käituda on olemas. Nende kogenud piirivalvurite kogemus ütleb, et kui metsloomal on võimalik, siis ta kohtumist inimesega väldib.