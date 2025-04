Keelatud kauba tellimine pakiautomaati võib lõppeda karmide tagajärgedega

MTA andmetel on viimastel aastatel kasvanud keelatud ainete tellimine pakiautomaatide kaudu. «Eriti populaarne on see noorte seas, sest tundub anonüümne. Sageli kasutatakse tumeveebi ja erisuguseid suhtlusrakendusi, mille kaudu lepitakse kokku ostu-müügi tingimused,» selgitas MTA narkotalituse juhataja Raul Koppelmaa.

Koppelmaa rõhutas, et ka väikese koguse keelatud aine tellimine oma tarbeks võib põhjustada süüteomenetluse algatamise. «Eriti ohtlikuks muudab olukorra asjaolu, et noored ei pruugi olla teadlikud, et see, mis on lubatud ühe riigi veebipoes, võib olla Eestis keelatud. On olnud juhtumeid, kus inimesed on tellinud aineid, mis on saatjariigis legaalsed, kuid Eestis keelatud,» selgitas Koppelmaa.