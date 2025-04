Tuntud aednik sulges oma taimeaia värava

Peremees Urmas Roht selgitas, et temal ja ta kaasal oli valida, kas panna ennast suved läbi kinni või siis elada endale ka natuke. «Turuolukord seda otsust otseselt ei põhjustanud. Mul kaasa jõudis samuti pensioniikka, mistõttu meil ei ole mõtet enam selle alaga tegeleda. Tahaks ringi reisida ja ennast mõnusasti tunda. Mul on ju ka nii palju hobisid,» mainis ta.

Aednik lisas, et pole vahet, kui sul on üks pott taimega või sada potti – kastma pead neid siiski. Ja kui on taimeaia lahtiolekuajad välja kuulutatud, peab keegi ikka kohal olema, mis tähendab, et kaasad koos minna kuhugi ei saa.