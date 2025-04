Maadlusmeister auto parandamisel hätta ei jää

Kreeka-Rooma maadluses hulga tiitleid võitnud valgalane Marcus-Evert Uhtjärv (18) ütleb, et tema suur eesmärk on jõuda olümpiamängudele. Kui sportlaskarjäär ei peaks aga päris nii minema, nagu praegu on plaanitud, on noorel valgalasel paigas ka plaan B – selle nimel omandab ta praegu kohalikus kutseõppekeskuses automehaaniku eriala.