Rohejahi keskkonnaprogrammist võttis osa rekordarv noori

Keskkonnaprogrammi Rohejaht algatas metallikäitleja Kuusakoski. «Rohejahi programm on näidanud järjepidevat kasvu ning selle mõju Eesti noorte keskkonnateadlikkusele on olnud märkimisväärne,» ütles Kuusakoski juhatuse esimees Urmo Viisitamm. «Järjest rohkem koole ja lasteaedu liitub meie algatusega, kuna näevad, et noortele meeldib mänguline ja praktiline lähenemine keskkonnateemadele. Kogutud küünlaümbriste ja vanaelektroonika hulk näitab, et programm omab reaalset mõju jäätmete sorteerimisele ja ringlussevõtule. Meie eesmärk on jätkata Rohejahi senist edu ja veelgi laiendada programmi ulatust. Kuusakoski on laste ja noorte keskkonnateadlikkuse tõstmiseks kaasanud viimase kümne aasta jooksul rohkem kui 100 000 noort üle Eesti.»