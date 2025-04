Algab piirkiiruste tõstmine eraldatud sõidusuundadega riigiteedel

Samuti kehtestatakse valgel ja pimedal ajal erinevad maksimaalsed kiiruspiirangud kahel teelõigul: Tallinna–Tartu–Võru–Luhamaa maantee Kuivajõe–Mäo lõigul on lubatud sõita kiirusega kuni 120 km/h ainult valgel ajal heades teeoludes, pimedal ajal on seal suurim lubatud sõidukiirus kuni 110 km/h ning Tallinna-Pärnu maanteel Laagri–Ääsmäe lõigul on metsloomade liikumisest tuleneva ohu tõttu pimedal ajal lubatud sõidukiiruseks kuni 100 km/h, valgel ajal 110 km/h. Tallinna–Pärnu maanteel Kanamal tõstetakse lubatud kiirust pärast ehitustööde lõppu.