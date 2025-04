Põlva gümnaasiumis asus eksamit sooritama 70 noort, kellest üks on mujalt. Direktor Raul Kadaste on tegemist täiesti ootuspärase hulgaga, sest koos väljastpoolt tulijatega ongi viimasel kolmel aastal oma teadmised proovile pannud 55-75 lõpetajat. Õppeasutuses on kolm paralleelklassi, millele lisandub mittestatsionaarne õpe.

«Teadupärast on Postimees reastanud juba aastaid gümnaasiume eksamitulemuste põhjal ning sellest edetabelist selgub, et meie lõpetajate eksamitulemused on selles pingereas üldjuhul olnud esimeses kolmandikus. Enamasti on eesti keele eksamitulemuste keskmine jäänud 55-62 punkti vahele, olles enam-vähem samal tasemel matemaatika tulemustega,» märkis direktor.