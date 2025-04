Helle Püss tuli Vana-Antslasse elama aastal 1973 ja oli sealses tehnikumis õpetaja. Tammik oli talle paik, mida vaadata ja kus jalutada. Nüüd on tal enda sõnul meel kurb. «52 aastat on tammikust läbi tallatud. Kodu juurest õppehoonesse mindud. Õpilastel oli siin kohtumiskoht. Hea, et kuusedki püsti jäid.»