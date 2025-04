Räni pargis alustati elustikuheki rajamist ning pandi lindudele pesakaste

Eesmärk on luua seal elurikkust, nii et parki saaks kasutada nagu loodusõppeklassi. Tulevikus on lasteaedade ja koolide õpetajatel võimalik seal viia läbi tunde otse elurikkuse keskel, aga juba talgupäeval saadi ühiselt uurida kännu all magavat sisalikku ja puitu lagundavaid organisme.