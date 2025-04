Tomi Saluveer: rohesärgid toovad Võrule kuulsust

Edu taga on mitu tegurit. Esiteks tugev ajalooline taust. Tõik, et tänavu möödub 40 aastat päevast, mil Aksel Saali juhendatud Võru spordikooli tiim alistas tulemusega 3: 0 Eesti koondise, kus mängis ka olümpiavõitja Viljar Loor, räägib iseenda eest. Võrkpallikantsina on Võru andnud Eestile teisigi tipptreenereid – nende seas Andres Skuin, Avo Keel ja Urmas Tali.

Teine võtmetegur on praegune peatreener Oliver Lüütsepp, kes on olnud klubi tõusuloos keskne tegelane. Tema käe all sai Võru võrkpall uue hoo ja naasis Eesti kõrgeimale tasemele. Lüütsepp, kelle juhendamisel on mitmed mängijad jõudnud rahvuskoondisesse, on tuntud oma oskuse poolest arendada pallurite tugevaid külgi ja vormida neist ühtne meeskond.