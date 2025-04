Politsei otsib koormaketiga sõiduautole löögi andnud veokit

Politsei- ja piirivalveameti Kagu jaoskonna patrullitalituse grupijuht Arvo Turba selgitas, et kui on juhtunud taoline õnnetus, tuleb helistada häirekeskusesse. «Pole vahet, kas keegi sai viga või mitte. Kuigi sõiduki ohutuse tagamine on iga juhi vastutada, ei pruugi veokijuht ise märgata, kui tema veosel on midagi lahti. Seetõttu ongi oluline juhtunust teada anda.»