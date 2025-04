Võrulaste hinnatud terviserajale pannakse sügiseks paun külge

«Rulliraja pikendamine on oluline kolmes vaates,» rääkis Võru linnapea Kalvi Kõva. «Esiteks annab see rajale reljeefi juurde, teiseks pikeneb praegune umbes 2,5-kilomeetrine ring rohkem kui kolme kilomeetri pikkuseks ja kolmandaks jõuab rada Männiku tänava äärde välja. Mida rohkem inimesi siin liikumist ja tegevust näevad, seda rohkem toob see inimesi tervisespordi juurde.»