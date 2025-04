Kagu-Eesti kultuurielu sai endale suurtoetaja

Põlva kultuurikeskuse ja Agrone OÜ koostöö saab alguse sel aastal ja kokkulepe sõlmiti kolmeks aastaks. Lepingupoolte ühine missioon on hoida elu maapiirkonnas ja pakkuda kõrgeimat kvaliteeti nii kultuuris kui toidutootmises. Kultuuri toetamine on investeering kohalikku ellu, noorte haridusse ja kogukonda. See on inspiratsioon, mis loob kogukonnale kultuurilisi lisaväärtusi.

Põlva kultuurikeskuse direktor Eerika Mark lootis, et koostöö Agronega saab olema edukas ja pikaajaline. "Tegu on toetava ja tugeva partneriga, kellega leiti ühine keel ning koostöösoov juba esimesel kohtumisel. On väga suur rõõm ja au, et oleme leidnud lõpuks kultuurile suurtoetaja. See lisab kindlustunnet ja võimalusi tuua Põlvasse edaspidigi uhkeid kultuurielamusi nii Eestist kui mujalt maailmast.”