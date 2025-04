Nõo lihatööstus plaanib avada kaupluse Riias

«Meie lihatööstus on oma tooteid Läti turule eksportinud juba ligi kakskümmend aastat ja lõunanaabrid on need hästi vastu võtnud,» ütles Nõo lihatööstuse nõukogu esimees Simmo Kruustük. «Näiteks Vasalli salaami ja kodused lihapallid on Läti jaemüüjate liit valinud aasta parimateks toodeteks. Lisaks on Nõo snäkid saadaval AirBalticu lennukites.»