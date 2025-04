Kersti Kond: pikem uni ja 80 minutit koolitundi?

Direktor Tiit Tammaru selgitas infopäeval, et kui uneaeg on pikem, puhkavad lapsed paremini välja ja tundides saavad õppetükid kiiremini selgeks. Osa õpilaste puhul on see kindlasti nii. Kuid mõnele võib tunni võrra hilisem ärkamine tähendada öösse venivaid õhtuid.