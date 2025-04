Koalitsioonikõnelustel tõstatatud plaan kaotada põhikooli lõpueksamite lävendid sunnib meid küsima, mida me eksamitega tegelikult saavutada soovime. Hariduses on praegu toimumas suured üleminekud ja põhimõtete muutused. See puudutab näiteks eesootavaid reforme kutsehariduses.