Miti kohta on öeldud, et ta jookseb võrdväärselt hästi nii kaardiga kui kaardita. Näiteks on ta tulnud Eesti meistriks maratonijooksuks. Oma esimese pika maratoni jooksis ta seejuures 2019. aastal Tallinnas. Orienteerujana on Mitt aga aastaid edukalt esindanud orienteerumisklubi Põlva Kobras. Ta on pälvinud ka Põlvamaa aasta parima meessportlase tiitli.