Aita ravil jätkuda Kaheaastane Myroslav vajab kannatuste vähendamiseks kallist ravigeeli

Myroslav on sõna otseses mõttes üks miljonist: tema haigus on niivõrd haruldane. Poisi nahk on väga tundlik puudutustele ja iga väiksemgi trauma või hõõrdumine kahjustab seda. Kuna villid tekivad pidevalt samale kohale, soodustab see armistumist ja koe kokkutõmbumist, mistõttu kannatab ka liikuvus.