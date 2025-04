Galerii Linnu kaunistavad jänesed ja kuked-kanad

Sealt võib leida konnadega muna, mille autorid on õpetaja Tiina Suumann ning põhiõppe 3. ja 4.a kursuse õppurid; lepa­triinuga muna, mille on teinud noortestuudio õppur Jan Duncan Hödemann; kanade ja tibudega muna (pildil), mille autorid on õpetajad Urve Mill ja Triin Kristerson; samuti ussidega muna, mis valminud õpetaja Marie Jõgi ja põhiõppe 5. kursuse õppurite koostöös. Lõuendid valmistas linnavalitsuse haldus­spetsialist Märt Viks.

Linnavalitsuse avalike suhete juht Marianne Mett ütles, et Võrus on ka varem linnaruumi lihavõttepühade puhul kaunistatud. Näiteks on Kesklinna pargis olnud pühadeteemaline pildistamissein. «Sellised suured pühademunad on aga keskväljakul esimest korda,» kinnitas ta.