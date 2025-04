Veesaar rõõmustab Mullaketrajate edu üle

«Olin väga ärevil, kas ikka pääseme suurele peole,» tunnistas Valgast pärit seto verd näitleja Anne Veesaar, kes ei häbene tunnistada, et on kõige vanem Mullaketrajate liige. «Pealegi puudus mul igasugune rahvatantsu kogemus. Ja üldse olen koreograafide jaoks raskesti juhendatav. Olen tõesti õnnelik, et ligi kaheaastase töö tulemusena jõudsime eesmärgile. Vastasel juhul oleksin väga kurb ja õnnetu olnud.»