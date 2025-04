Varjupaika sattunud koera kiibi kontroll tõi üllatuse

Järgmisel hommikul, kui koer oli veidi kohanenud, selgus, et loom on kiibistatud. Tänu sellele tuli ka lõpuks välja, millised uskumatud seiklused tal selja taga on.

Selgus nimelt, et tegemist on Läti kiibiga. Seetõttu pöörduti abi saamiseks sealsete kolleegide poole. Õnneks oli kiip registreeritud ka Läti lemmikloomaregistris ja omanikku sai teavitatud, et tema koer on leitud.