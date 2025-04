Taluõuele läheneva linttraktori l­õka-lõka ajas lõunaameeriklase endast sedavõrd välja, et ta virutas – raksaki! – jalgadega puruks servatud laudadest piirdetara ja oli mõne hetkega silmist kadunud. Sekkus politsei, kes sai teateid põgenenud võõramaalasest Reedo sõjaväelinnaku tagant metsast ning aitas tagaajaja kuumadele jälgedele. Alles paaritunnise jahi järel õnnestus Võrumaa talumehel Urmas Sandil plehku pannud nandu koju tagasi tassida, et siis ise väsimusest kokku vajuda.

«Sellel linnul on jõhker jõud taga. Jalalöök on nii hirmus kõva, et ta läheb läbi täisvõrgu ja piirdelaudadel on tükid taga,» tutvustab Võru lähedal Juba külas eksootiliste lindude kasvatamisega tegelev Urmas Sand (35) oma karja murelast, Ida-Virumaalt toodud nandut – jaanalinnulist, kelle päriskodu on Lõuna-Ameerikas.