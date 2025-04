MÕTISKLUS Jaanus Eensalu: ülestõusmispüha kutsub hinge täitma ligimesearmastusega

Me tahame, et Jumala sõna meid isiklikult kõnetaks, et Jumal just mind puudutaks. Vastasel juhul me ei mõista ega saa uskuda. Kui Ta just mind ei puuduta, siis ma ei usu? Mõned meist ütlevad: «Ma olen proovinud, aga Ta ei ole mind kõnetanud. See tähendab, et see ei ole tõsine teema.» Ja nii tähistatakse püha välise ilu ja maise külluse pärast. Pole vahet, kas värvime mune või teeme aias lõket – oluline on, et saab hästi süüa.