Janne Lauk, tervise arengu instituudi toitumise valdkonna juht:

​​Munad on olulised valkude ja mikrotoitainete allikad. Need on toitainetihedad, sisaldades kvaliteetseid valke, peaaegu kõiki vitamiine, mitmeid mineraalaineid ja bioaktiivseid ühendeid. Keskmine kanamuna kaalub umbes 55 grammi ning katab 60 kilogrammi kaaluva täiskasvanud inimese päevasest valguvajadusest 14 protsenti.