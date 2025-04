Põhikooli lõpetajatel algab eksamiperiood

«Üks suur etapp noore haridusteest on lõppemas, põhikooli eksamid on selle väärikas kokkuvõte ning nüüd on noorel aeg hakata ise oma haridusteed edasi juhtima. Eksameid ei tehta kooli, õpetajate või riigi jaoks, vaid et õpilane ise saaks ülevaate, kui palju on ta üheksa aasta jooksul koolis omandanud ning millised võiks olla tema edasised valikud. Tänan ja tunnustan ka meie tublisid õpetajaid, kellel seisab veel ees eksamitööde hindamine,» sõnas haridus- ja noorteameti õppe kvaliteedi osakonna juht Maiki Udam ja soovis lõpetajatele edukat eksamiperioodi.