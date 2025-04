17. aprillil kell 16.45 anti teada, et Võru vallas Heinasoo külas ajab majas pliit suitsu sisse ja toad on suitsu täis. Elanik tuli majast välja. Vastseliina päästjad leidsid, et kuna ammu polnud köetud, siis pliit ei tõmmanud. Ülerõhuventilaatori abil aidati ruume tuulutada.