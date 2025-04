Lemmiklooma kaitseb vaktsiin

Vaktsineerimine aitab ära hoida haiguse levikut loomade seas, mis võib mõnel juhul mõjutada ka inimest. Näiteks marutaud on loomade ja inimeste ägedakujuline närvisüsteemi kahjustav viirushaigus, mis lõpeb alati surmaga. Ravi sellel puudub, kuid seda on võimalik vaktsineerimisega ennetada.

Euroopas, sealhulgas ka Eestis, on marutaudi-alane olukord viimase paarikümne aasta jooksul oluliselt paranenud just tänu koerte-kasside ja metsloomade, punarebaste ja kährikkoerte vaktsineerimisele. Siiski, tuvastatakse jätkuvalt marutaudis loomi mõnedes Euroopa riikides. Sellel aastal on marutaudi Euroopas avastatud nii koduloomadel kui ka metsloomadel Poolas, Rumeenias, Moldovas ja Slovakkias.