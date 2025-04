Baltimaade suurim maamajandusmess laienes veelgi

Tuumikvaldkonnad on traditsiooniliselt põllumajandus, metsandus, aiandus ja toit. «Uudistamist on ühtaegu nii äri- kui erakliendil. Näiteks on suurfarmide traktorite kõrval välja pandud maamajapidamisse sobivad traktorid, metsalangetusmasinate kõrval halumasinad,» kirjeldas sündmuse projektijuht Margus Kikkul.