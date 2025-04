«Diakoni amet on kirikus erilise tähendusega, sest see kannab endas Kristuse teenimise ja ligimese armastamise sügavat vaimu,» ütles piiskop Marko Tiitus. «Karistus oli Tema peal, et meil oleks rahu – see prohvet Jesaja sõna Kristusest kui Jumala teenivast sulasest kõnetab meid eriti tugevalt just ülestõusmispühade ajal, kui mõtiskleme Kristuse ohvri ja ülestõusmise tähenduse üle. Uued diakonid on kutsutud olema selle rahu ja lootuse kandjad meie kogukondades.»