Kogu partii jõuab Eestisse mai lõpuks. Nii saab kutselistes komandodes välja vahetada kõige vanemad autod, millest osa võõrandatakse vabatahtlikele ning osa jääb ka päästeametile reservi. Kokku on päästeametil 99 põhiautot, millest 18 on reservis juhtudeks, kui on vaja asendussõidukit või komplekteerida täiendavaid päästemeeskondi.