Kokkuleppe kohaselt teavitavad riigid üksteist rahvastikuregistri andmeid vahetades inimese surmast automaatselt. Kui andmed on rahvastikuregistris õiged, saab tunnistada kehtetuks näiteks otsused, millega surnud inimesele toetused või teenused määrati.

Siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna juhataja Enel Pungase sõnul toetab leping Eesti ja Soome vahel inimeste vaba liikumist, lihtsustades riikides rahvastiku arvestuse pidamist. «See loob võimaluse, et ühes riigis andmete muutumise järel on need teises riigis kohe kättesaadavad ja aktuaalsed,» ütles Pungas.