Eestis toodetakse pea kolm neljandikku siin tarbitavast lihast

Statistikaameti juhtivanalüütik Ege Kirs tõi välja, et 2024. aastal toodeti Eestis liha rohkem just seetõttu, et sealihatoodang suurenes kuus protsenti. «Samas vähenes linnulihatoodang kolm ja veiselihatoodang viis protsenti. Lamba- ja kitseliha toodeti Eestis jätkuvalt väga vähe – 400 tonni. Sealiha toodeti 42 100, linnuliha 22 200 ja veiseliha 11 800 tonni,» täiendas Kirs.