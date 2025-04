Madis Kallas: maakoolide väljasuretamine tuleb ära hoida

Valitsusliidu poliitikud on kergitanud saladuskatet sellelt, mis hakkab juhtuma Eesti haridusmaastikul. Kindlasti on tervitatav sõnum, et tasuta kõrgharidus peab jääma. Igal mündil on aga teatavasti kaks poolt ja praegu on teine pool varju jäänud. Äärmiselt murelikuks teevad signaalid, mis viitavad maakoolide sulgemise plaanile.