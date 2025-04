Jaan Rapp: korra loomise ja uute alguste aeg

Tegelikult pole asi sugugi nii mustvalge ja võiks isegi öelda – kaugeltki mitte nii hirmus. Paastuaeg on eelkõige mõeldud korra loomiseks endas ja enda ümber. Tõsi, see on ka loobumise aeg. Paastuajal ei pea tingimata loobuma lihatoidust oma laual, küll aga võiks loobuda igasugu liialdustest. Ja kui kristlane kipub liialdama näiteks liha, magusa, rämpstoidu või alkoholiga, tuleks just paastuajal piirata selle tarbimist, mis inimesele sedavõrd tugev kiusatus on, et ta selle kaudu nii hingele kui ka kehale liiga võib teha.