«Remont on lõpusirgel ja loodame, et saame peagi hakata asju pakkima. Kui oleme vanasse majja tagasi kolinud, plaanime teha aiapeo ja kutsume kõik huvilised külla. Siis saame tutvustada uuenduskuuri läbinud hoonet ja tähistame tagantjärgi noortekeskuse sünnipäeva,» rääkis Elina Virnas.

Kui varem olid noortekeskuse hoones ahjud, siis nüüd on seal keskküte ja enam ei pea muretsema külma toa pärast. «Kui olin õpilane, käisin ka ise noortekeskuses. Siis ei saanud talviti ilma jopeta seal olla. Eriti jahe oli esmaspäeviti. Remonditud majas on ka lift ja ka need, kel liikumisega probleeme, saavad teisele ja kolmandale korrusele hõlpsamini.»