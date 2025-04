Euroopa Komisjoni volinik võttis Põlvamaalt kaasa etteheite ebavõrdse kohtlemise kohta

Joosepi talu peremehe Ranet Roositalu sõnutsi ei ole siinsetel põllumajandustootjatel lubatud kasutada paljusid taimekaitsevahendeid, mis on naaberriikides lubatud. «Ometi saab toodangut, mida pritsitakse nimetatud vahenditega, Eestisse sisse tuua ja siin müüa. Kõik see paneb meid ebavõrdsesse olukorda, sest meie hektarisaagid on keeldude tõttu väiksemad ning omahind kõrgem,» kordas maasikakasvataja üle ammuse probleemi olemuse. «Lähenemine taimekaitsevahendite kasutamisse peaks olema regioonipõhine,» lisas ta.