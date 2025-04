Ilmad muutuvad üpris talvisteks

Neljapäeva öösel on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub põhjakaare tuul 3-9 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -2 kuni +3 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool on vihma- ja lörtsihooge. Puhub põhjakaare tuul 3-9, puhanguti kuni 12 m/s. Sooja on 4-9 kraadi.