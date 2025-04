"Tormidesööja" ilmus eelmisel aastal Ave Taaveti novellikogus "Kasukas" (kirjastus Puänt). Kui Gailiti novelliauhinna puhul on statuudis üheks soovituslikuks tingimuseks gailitlikkus, siis pole see mõistagi esmane. Kõige olulisem on ikkagi autori isikupärane stiil ja meisterlikkus, mida nõudlik novelližanr eeldab. Ave Taaveti "Tormidesööjas" on aga väga selgelt ühendatud nii selle gailitlik olemus, kui ka suurepärane ja nauditav sõnakasutus, mis lugejaid haarab. Žürii tõstiski esile just Taaveti väga rikast sõnavara ja müütilist ainestikku.