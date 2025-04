Tanel Meiel: haridust antakse ikka koostöös kodu ja kooli vahel

Sama mõtte võib kujundlikult üle kanda meie hariduse hetkeseisule. Nii õpilased, vanemad kui ka õpetajad peavad pidevalt kohanema haridussüsteemi muutustega. Suures plaanis aitavad need meid edasi, kuid protsessis olijatele on peale pandud raske koorem. Tuleb hakkama saada muutustega ja kanda nendega seotud vastutust. Positiivne on see, et haridusküsimused ei ole kaotanud oma aktuaalsust ja on süvenenud dialoog hariduse teemal.